Son dakika... Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı tutuklandı

29.04.2022 18:29
Son dakika... Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 22-29 Nisan tarihlerinde çalışma yaptı.

Operasyonda, cinsel istismar, yalan beyan, hakaret, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçlardan aranan 42 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası bulunan zanlılardan 37'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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