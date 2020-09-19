Çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih S'nin av tüfeğiyle Hasan Y'yi karnından yaraladığı iddia edildi. Bunun üzerine Hasan Y'nin kardeşi Ahmet Y'nin de Fatih S'yi silahla yaraladığı öne sürüldü.

Hasan Y. (22), Konaklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle Fatih S. (33) ile tartışmaya başladı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

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