Antalya Emniyet Müdürü Ulucan, şehitliği ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehitliği ziyaret ederek şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı arifesinde kısıtlamadan muaf tutulan ve mezarlık ziyareti yapan şehit aileleri için Uncalı'daki polis şehitliğinde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve dua edildiği programda, Ulucan şehit kabirlerini ziyaret ederek, çiçek bıraktı.
Şehit yakınlarıyla sohbet eden Ulucan, çocuklara hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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