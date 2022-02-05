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Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

05.02.2022 09:55

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı Pendik'te bir ticari aracın motor kısmında sıkışan kedi kendi imkanlarıyla çıkamayınca kediyi kurtarmak içi harekete geçildi.

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Pendik'te bir ticari aracın motor kısmında sıkışan kedi kendi imkanlarıyla çıkamayınca kediyi kurtarmak içi harekete geçildi. Mahsur kalan kedi itfaiye ve Pendik Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pendik'te Kaynarca Mahallesinde vatandaşlar, ticari bir aracın motor kısmında bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kediyi olduğu yerden çıkaramayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Pendik Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kedi, ekiplerin çalışması ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı
Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı
Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı
Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı
Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı
Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı
Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

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Veteriner, İtfaiye, Pendik, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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