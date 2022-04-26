Son Dakika | Arıza yapan tırın sürücüsü otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Arıza yapan tırın sürücüsü otomobilin çarpması sonucu öldü

26.04.2022 11:21
Son Dakika | Arıza yapan tırın sürücüsü otomobilin çarpması sonucu öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da arıza yapıp aracından inen Özbek uyruklu tır sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da arıza yapıp aracından inen Özbek uyruklu tır sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi ilçe girişi Samsun- Ankara karayolu yan yolda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Erkın Khusenov (52) arıza yapan 80 E766PAUZ çekici 6282AA80UZ dorse plakalı tırını park edip araçtan aşağı indi. Bu sırada Musa Durmuş (30) idaresindeki 55 AHD 70 plakalı otomobil tır sürücüsü Erkın Khusenov'a çarparak tırın dorsesinin altına savurdu. Kazada ağır yaralanan Erkın Khusenov olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Lise Öğrencileri Buluş ve Tasarım Sergisi açıldı Lise Öğrencileri Buluş ve Tasarım Sergisi açıldı SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Ankara, Samsun, Kavak, Özbek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Arıza yapan tırın sürücüsü otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:01 Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler: İşte mahalledeki panik anları
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:49 Bu çocuklar mahalleliyi bıktırdı! Gündüz dilenciler, gece hırsız!
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:28:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Arıza yapan tırın sürücüsü otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement