Asgari ücret saat 12:00'de açıklanacak - Son Dakika
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Asgari ücret saat 12:00'de açıklanacak

22.12.2022 11:53

Milyonlarca insanın büyük bir merakla beklediği asgari ücret zammı, bugün saat 12:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Aralık ayı boyunca 3 kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan herhangi bir uzlaşı çıkmadı. Taraflar ücret konusunda anlaşamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti son bir değerlendirme yaptıktan sonra bugün açıklayacağını duyurdu. Milyonlarca insanın beklediği açıklama, saat 12.00'de yapılacak.

DÜN AKŞAM BAKAN BİLGİN'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede asgari ücretle ilgili teklifler değerlendirmeye alındı. Bilgin, TÜRK-İŞ ve TİSK'in üzerinde görüşmeler yaptığı asgari ücretle ilgili görüşmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yaptı.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ 9 BİN TL

Komisyon toplantısının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söylemişti. Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." demişti.

"BİZİM SIRTIMIZDA KÜFE VAR, KİMSENİN DEDİĞİYLE ADIM ATMAYIZ"

Dün de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, 85 milyonun taşındığı bir küfe. Küfesi olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücreti sorusuna tek cümlelik yanıt: Beklemeye devam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücreti sorusuna tek cümlelik yanıt: Beklemeye devam

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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