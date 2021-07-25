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Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı

25.07.2021 13:53

Son dakika: Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği, 1925 yılında kurulan Atarürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı. 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında kontrol altına alındı.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken kundaklama iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı

YANGIN OTLUK BÖLGEDE ETKİLİ OLDU

Alev alan kısmın otluk bölgede olduğu, etrafında ise cam ağaçları bulunduğu gelen ilk bilgiler arasında yer alırken, 5-6 hektarlık bölgeyi kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.

Son Dakika: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı

MANSUR YAVAŞ DA OLAY YERİNDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek, çalışmaları takip etti. Yavaş burada yaptığı açıklamada, "Yangını meczup bir kişi çıkarmış. Onu da yakalayıp gözaltına almışlar. Göründüğü gibi rüzgar devam ediyor ve etraf hep kuru ot. Böyle olunca da müdahalede biraz zorlanıyoruz. Bütün ekipler burada, inşallah yangını kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi.

EKİPLER BARİYERLERİ SÖKÜP İÇERİ GİRECEK

Atatürk Orman Çiftliği'ne ait arazinin etrafının bariyerlerle kapalı olduğunu ve bu sebeple içeri giremediklerini belirten Yavaş, "Ekipler bariyerleri söküp içeri girecek. O şahsın yangını nasıl çıkardığını bilmiyorum. Ayrıca ben de bir vatandaştan duyduğum kadarıyla, belden yukarısı çıplak olan bir vatandaşın yangını çıkardığını ve polisin de onu gözaltına aldığını öğrendim" diye konuştu.

ATATÜRK TARAFINDAN HAZİNE'YE BAĞIŞLANDI

İlk adı "Orman Çiftliği" olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mülkü olan alan 1925 yılında kuruldu. 1937 yılında Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlanan çiftliğin adı 1 Nisan 1950'de yürürlüğe giren 5659 sayılı Kanun ile "Atatürk Orman Çiftliği" adını aldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar:

Son Dakika: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı

Mustafa Kemal Atatürk, İtfaiye, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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