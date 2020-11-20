Malatya'da Arapgir-Arguvan balık avlak sahası için ihale yapılacak - Son Dakika

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nün Arapgir- Arguvan avlak sahası avcılık amacıyla kiralanmak üzere ihaleye edilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya Baraj Gölü 7. Bölge Arguvan-Arapgir avlak sahasının avcılık amacıyla kiralanması ile ilgili 1 Aralık Salı günü saat 10.00'da Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ihale düzenlenecek.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler, idari ve teknik şartnameleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde bulunan idari binasından temin edebilecek.