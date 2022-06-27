Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki G.K adlı kız çocuğu bahçede oynarken sol ayağının baş parmağını yılan soktu. Zehirlenen çocuk ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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