Son dakika! Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

27.06.2022 11:07
Son dakika! Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Son dakika haberi: Samsun'da ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki G.K adlı kız çocuğu bahçede oynarken sol ayağının baş parmağını yılan soktu. Zehirlenen çocuk ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Yılanın soktuğu çocuk Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haber: Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı EMŞAV Samsun'da şehitleri andı EMŞAV Samsun'da şehitleri andı
Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
10:20 Kendall Jenner'dan sosyal medyayı sallayan sansürsüz paylaşım! Şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement