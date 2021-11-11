Servis hostesinin ölümüne ilişkin soruşturmada sürücü serbest kaldı - Son Dakika

Aydın'da öğrenci servisi hostesinin, çalıştığı minibüsten düşüp ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Efeler ilçesinde gerçekleşen olaya ilişkin gözaltına alınan Ü.Ç, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ü.Ç, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan servis minibüsünün olayın meydana geldiği sokaktaki görüntüsü, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki minibüsün aniden durduğu, sürücünün araçtan indiği ve kameranın görüş açısında olmayan tarafa doğru koştuğu görülüyor.
Öğrenci servisinde hostes olarak çalışan Nilgün Ediz (37), 5 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi'nde seyir halindeki minibüsten düşmüştü. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi kadın, dün hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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