Son dakika! Aydın'daki 'kaçırılma' iddiasında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

AYDIN'ın Çine ilçesinde evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve 12 kilometre mesafedeki kırsal Dereli Mahallesi'nde yol kenarından bitkin halde bulunan Emir Karabulut'un (24) ifadesi sonrası 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Sarıoğlu Mahallesi'nde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Aytaç Karabulut'un eşi Emir Karabulut, 21 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, ana sınıfına giden 5 yaşındaki kızının okuldaki eşyalarını almak için evden çıktı. Emir Karabulut uzun süre dönmeyince, eşi aramaya çıktı. Eşinin okula da gitmediği öğrenen Aytaç Karabulut, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, 3 gündür aranan Emir Karabulut'un dün akşam saatlerinde cep telefonuna ulaştı. Cep telefonu sinyalinden yola çıkan polis, genç kadını, ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki kırsal Dereli Mahallesi yakınlarında, yol kenarında bitkin halde buldu. Emir Karabulut polisteki ifadesinde, kızının okuluna gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra kaçırıldığını ve 3 gün boyunda bir evde alıkonulduğunu söyledi. Karabulut ifadesinde, kendisini kaçıranın uyumasını fırsat bilip el konulan cep telefonunu da alarak kaçtığını söyledi.

SERBEST BIRAKILDIKarabulut'un kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği şüpheli İ.E.'yi polis, dün gözaltına aldı. İ.E., kimseyi zorla kaçırmadığını, kadının kendi isteğiyle geldiğini söylediği öğrenildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.