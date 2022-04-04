Son dakika! Aydınlı polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika! Aydınlı polis memuru şehit oldu

04.04.2022 10:28
Son dakika! Aydınlı polis memuru şehit oldu

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralanan Aytaç Babayiğit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralanan Aytaç Babayiğit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay dün gece saat 00.50 sıralarında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu Aytaç Babayiğit yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Babayiğit tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aytaç Babayiğit'in evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin Muğla'daki törenin ardından Aydın'da toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

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Polis Memuru, Ortaca, Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Aydınlı polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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