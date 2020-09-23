İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması" konulu sempozyum
Katılımcılardan görüntü
Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınmasının 8. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması" konulu sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:04 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: AYM Başkan Vekili Gökcan: 'Güvenliği sağlayarak temel hak ve özgürlükleri korumak bir bütün olarak... - Son Dakika