Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak 2. Şehitler Hiyabanı'nda defnedilmek üzere araçlara konuldu.

Guliyev, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak, kahraman silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Azerbaycan 'da askeri helikopterin kaza yapması sonucu şehit olan çoğu rütbeli 14 asker için tören yapıldı.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi - Son Dakika

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