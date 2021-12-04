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Son dakika: Babasının cenazesine giderken kaybettiği telefonunu 1 yıl sonra buldu - Son Dakika

Son dakika: Babasının cenazesine giderken kaybettiği telefonunu 1 yıl sonra buldu

04.12.2021 10:09
Son dakika: Babasının cenazesine giderken kaybettiği telefonunu 1 yıl sonra buldu

Son dakika haber: Sultangazi'de bir yıl önce babasının vefat haberini alınca cep telefonunu kaybeden şahıs, olaydan tam bir yıl sonra cep telefonunun bulunduğu haberini aldı.

Sultangazi'de bir yıl önce babasının vefat haberini alınca cep telefonunu kaybeden şahıs, olaydan tam bir yıl sonra cep telefonunun bulunduğu haberini aldı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Sultangazi Habipler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Bozkurt, babasının vefat haberini alınca hızlı bir şekilde hareket ederek ailesinin yanına gitti. Bozkurt, bu sırada cep telefonunu düşürerek kaybetti. Telefonun bulunmaması üzerine Bozkurt, kendisine yeni bir telefon aldı. Olayın üzerinden tam bir yıl sonra bir berberde çalışan 15 yaşındaki Malik Özcan, Bozkurt'un tam bir sene önce kaybettiği telefonunu buldu. Malik Özcan ve ustası telefonunu açarak sahibi olan Mehmet Bozkurt'a ulaşarak telefonunu teslim etti.

"Babasını aradık, telefonu sahibine teslim ettim"

Kalfa olarak çalıştığı berber dükkanına giderken kaldırımda telefonu bulan 15 yaşındaki Malik Özcan, verdiği bilgide "Sabah saat 07.30 civarları idi işe gidiyordum kaldırımda bir tane telefon gördüm sonra bir abla telefon senin mi deyince ben de okulun orada buldum dedim. Ne yapacaksın diye sorunca bende sahibinin bulunması için işyerine götürüp patronuma vereceğim dedim. İş yerime gittim telefon kapalıydı şarja taktık sonra açıp rehbere girdik ve babasının numarasını bulduk ve aradık. Babası önce benim değil dedi sonra bir yıl önce damadının telefonunun kayıp olduğunu hatırladı ve arayıp haber verdi. Bir süre sonra sahibi işyerime geldi ve bende kendisine teslim ettim sonra teşekkür edip ayrıldı" dedi.

"Bulan kişi kullanmış, daha sonrada eski bulduğu yere bırakmış"

İşletme sahibi Orhan Kayrancı ise "Malik kardeşimiz haftanın 5 günü bizim yanımızda çalışıyor 1 gün ise mesleki eğitim merkezine gidip orada eğitim alıyor. Geçen gün bir telefon bulduğunu söyledi birlikte açmaya çalıştık, pin kodu yokmuş rehberinde "Babam" diye kayıtlı bir numara bulduk ve aradık damadının telefonu olduğunu söyledi. Damadı da gelip telefonu aldı. Yaklaşık 1 yıl önce kaybetmiş ve ekranı da kırıkmış bulan kişi tamir ettirip kullanmış ve daha sonra eski sim kartını takıp tekrar bulduğu yere bırakmış. Sahibine ulaşıp teslim ettiğimiz için mutluyuz ama bizden çok Malik kardeşimizin başarısıdır" dedi.

"Tam 1 yıl sonra eski telefonuma kavuştum"

Bir sene sonra telefonuna kavuşan Mehmet Bozkurt ise "Telefonumu 1 yıl önce kaybettim cenazeye denk gelmişti ve bir sabah kayın babam aradı telefonun bulunmuş bir berber çırağında git al dedi. Ancak aradan 1 yıl geçtiği için benim telefonum olduğuna pek ihtimal vermiyordum. Sonra gidip çırağı buldum telefon sana mı ait diye sordu bende kontrol edip evet dedim. Nasıl ve nerede bulduğunu sordum ve anlattı. Normalde ben düşürdüğümde içinde sim kartta vardı ve hemen iptal ettirdim. Ancak bulan kişi telefonun kırık olan ekranını tamir ettirmiş ve öyle kullanmış. Sim kartını ise saklamış. Kullandıktan sonra tekrar kartı takarak bulduğu yere geri bırakmış. Tam 1 yıl sonra tekrar eski telefonuma kavuştum" diye konuştu. - İSTANBUL

Mehmet Bozkurt, Cep Telefonu, Sultangazi, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Babasının cenazesine giderken kaybettiği telefonunu 1 yıl sonra buldu - Son Dakika


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