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Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil

23.06.2021 17:05

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesine yönelik açıklama yaptı. "Türkiye'nin Afganistan'a Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlaması amacıyla asker gönderecek mi?" iddialarına ilişkin Bakan Akar, "Afganistan da mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil" dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında bölgedeki boşlukla ilgili kafa karışıklığı yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞU AN İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye, Afganistan'a Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlanması amacıyla asker gönderecek mi? iddiaların Bakan Akar, "Afganistan da mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz. Onlarla birlikte bir arayış içindeyiz. Ve önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak açıklamalar ve gerekli tedbirler alınacak. Bir planlama haline dönüşecek ve bunu uygulamaya koyacağız" diye konuştu.

MKE ELEŞTİRLERİNE YANIT

Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun anonim şirketi olmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Akar, "Özelleştirme yok. Orada çalışanların özlük haklarında geriye gitmesi söz konusu değil. Kayıp olmayacak" şeklinde konuştu.

KARADENİZ'DE RUSYA-İNGİLTERE GERİLİMİ

Karadeniz'de Rus-İngiliz gerilimi konusunda da konuşan Akar, "Hem Rusya'nın hem de İngiltere'nin yaptığı açıklamalar var. Onları gördük inceledik bakıyoruz. Farklı açıklamalar var. Birbiriyle uyumlu açıklamalar değil. Bu konunun gerçeği nedir arkadaşlar bakıyor. Çalışmaları sürüyor, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil - Son Dakika


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