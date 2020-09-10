DİYARBAKIR'DA MİLLET BAHÇESİ'NE 45 BİN METREKARE ALAN EKLENECEK - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının Diyarbakır'da yapımına devam edilen projelerini sahada inceledi. Diyarbakır- Bismil ve Diyarbakır- Mardin yol yapım şantiyelerinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, kent merkezinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün misafirhane ve lojmanlarının olduğu 45 bin metrekarelik alanın, yapımı süren Millet Bahçesi'ne ilave edilmesi kararını aldığını açıkladı.

Diyarbakır genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptıkları projeler ile ilgili gerekli istişareleri yaptıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, devam eden projelerin bir önce bitirilmesi için talimat verdiğini söyledi. Karaismaoğlu, "Diyarbakır'ın merkezinde bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü'müz, yanında Anıt Park, onun yanında da eski stadyumun bulunduğu Millet Bahçesi'ne, Karayolları Bölge Müdürlüğü içerisindeki misafirhane ve lojmanlarının bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı ilave edilmesi kararını aldık. İnşallah Diyarbakır'a çok büyük bir değer katacak. Bu 45 bin metrekare alanı Diyarbakır halkına hediye ediyoruz. İnşallah devam eden projelerimizi bir bir bitirip Diyarbakır'ın hizmetine sunacağız. Yeni ihtiyaçları da projelendirip bölgenin hizmetine sunacağız" dedi.