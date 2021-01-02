Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlar artarak devam edecek" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlar artarak devam edecek"

02.01.2021 16:29
Bakan Karaismailoğlu:

2020 yılında Covid-19 sürecine rağmen ulaştırma ve altyapı yatırımları bakımından dolu dolu geçtiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemize yüzyıllar boyunca hizmet edecek çok önemli projelerin açılışlarını yaptık.

2020 yılında Covid-19 sürecine rağmen ulaştırma ve altyapı yatırımları bakımından dolu dolu geçtiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemize yüzyıllar boyunca hizmet edecek çok önemli projelerin açılışlarını yaptık. Vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, memleketimize ve ülkemize değer katan projeleri bir bir açıyoruz. 2021 yılı da bu yatırımların vatandaşımıza hizmet noktasında artarak devam edecek" dedi.

Kömürhan Köprüsü'nü açılışı sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kentten ayrılırken Elazığ Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir açılışa şahitlik ettiklerini belirten geçen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bilindiği üzere 2020 yılı Covid-19 sürecine rağmen ulaştırma ve altyapı yatırımları bakımından dolu dolu geçti. Ülkemize yüzyıllar boyunca hizmet edecek çok önemli projelerin açılışlarını yaptık. Vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, memleketimize ve ülkemize değer katan projeleri bir bir açıyoruz. 2020 yılı ulaştırma ve altyapı yatırımları açısından çok olumlu ve verimli geçti. 2021 yılı da bu yatırımların vatandaşımıza hizmet noktasında artarak devam edecek yıl olacaktır inşallah. Bugün de onun başlangıcını yaptık. Yine Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlayan ama özelde 16 tane ili birbirine bağlayan çok önemli bir projenin bugün açılışını yaptık" ifadelerini kullandı.

Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünellerinin kendi alanında bölgesine ve ülkeye çok büyük bir değer katacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Buradaki ekonomik yaşamı çok olumlu yönde etkileyecek değerli bir proje. Alanında dünyanın en büyük 4'üncü projelerinden bir tanesi. Eyfel Kulesi'ndeki çeliklerden daha fazla çelik kullanılmış bir köprü. Bunlar hem mühendislik açısından hem ulaşım yatırımları açısından çok değerli, dünya özelinde çok önemli örnek projelerdir. İnşallah, bu projelerin devamı gelecek, bir bir artarak çok daha değerli projeleri ülkemize, vatanımıza katacağız. 2021 yılının başlangıcı olması itibariyle böyle güzel, değerli ve böyle değerli bir bölgede açılması bizleri de gayet şevkimizi ve sorumluluğumuzu da arttırıyor. Önümüzdeki günlerde yine bu tür açılışlarla ve değerli projelerle sizlerle birlikte olacağız. Bütün Elazığlı ve Malatyalılara teşekkür ediyorum. 700 bine yaklaşan arkadaşımızla birlikte vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz buraya çok geleceğiz. Elazığlılarla planladığımız devam eden projelerimiz var. Onları da bitirdikçe sizlerle paylaşacağız. Bir kısmını hizmete açacağız, bir kısmının projelerini açıklayacağız, bir kısmının da temellerini atacağız. Yine hep birlikte daha çık bir araya geleceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlar artarak devam edecek
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlar artarak devam edecek
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlar artarak devam edecek
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlar artarak devam edecek

Adil Karaismailoğlu, Elazığ Havalimanı, Elazığ, Bakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Yatırımlar artarak devam edecek' - Son Dakika


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