Son dakika! Bakırköy'deki halk ekmek büfesini yaktığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa dava açıldı - Son Dakika

Bakırköy'deki halk ekmek büfesini yaktığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Ali Yıldız'ın, "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "gece vakti hırsızlık", "yakarak mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Mithat Ali Yanbeyi tarafından işletilen Bakırköy'deki İstanbul Halk Ekmek Kurumu'na ait ekmek büfesinde 7 Mayıs'ta çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildiği anlatıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerine göre, sanık Ali Yıldız'ın ilk olarak saat 01.39'da olay yerine geldiği, civarda dolaştığı, 02.44'te büfeye girdiği, 03.03'te elinde poşet ve üzerinde mont olduğu, 03.06'da da yangının başladığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık, Kovid-19 kapsamında izin sebebiyle cezaevinden çıktığını, olay günü acıktığı için ekmek büfesine gittiğini, açık olan kapıdan içeri girerek ekmek ve su aldığını, üşüdüğü için montu giydiğini belirterek, büfeyi yakmadığını söyledi.

Müşteki Yanbeyi'nin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, sanığın rızaya dayalı bir zarar giderimi veya çalınan eşya iadesi olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı vurgulandı.

İddianamede, sanığın "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "gece vakti hırsızlık", "yakarak mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 11 yıldan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.