Üye Girişi
Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

17.11.2021 16:22
Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gönen ve Sındırgı İlçelerinde 16.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; (4) adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 3 adet fişek ele geçirilmiştir. 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Kepsut Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 15-16 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 26 aranan şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama: Hazırlıklı olmamız gerekiyor 16:18 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama: Hazırlıklı olmamız gerekiyor Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? 16:07 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti 16:03 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi 15:51 Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı 15:46 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

Son Dakika Haberleri
16:14 Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:45 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı
15:32 Arda Turan'dan ince gönderme
15:30 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
15:27 Decathlon'dan ırkçı mülteci kararı
15:21 Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Düzce'de daha büyük deprem olacak mı? Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?         
16:22
Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu         
16:15
Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı         
16:04
Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok         
16:03
Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Arda Turan'dan ince gönderme Arda Turan'dan ince gönderme         
15:33
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır         
15:10
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement