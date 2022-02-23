Son Dakika | Balıkesir Üniversitesinden hastaneye bağış yapan hayırseverlere teşekkür plaketi - Son Dakika
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Son Dakika | Balıkesir Üniversitesinden hastaneye bağış yapan hayırseverlere teşekkür plaketi

23.02.2022 10:53
Son Dakika | Balıkesir Üniversitesinden hastaneye bağış yapan hayırseverlere teşekkür plaketi

Son dakika haberleri... Balıkesir Üniversitesi Hastanesine, Balıkesir Üniversitesi Vakfı öncülüğünde, hayırseverlerin de destekleriyle 50 ilave yatak kazandırıldı.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesine, Balıkesir Üniversitesi Vakfı öncülüğünde, hayırseverlerin de destekleriyle 50 ilave yatak kazandırıldı. Hastanenin tescilli yatak kapasitesi 287'ye ulaşırken, yaptıkları bağışlarla sürece katkı sunan hayırseverler için Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un da katılımıyla plaket töreni düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Engin Ulusal, hastanenin gelişimine sundukları katkılar dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite yönetimi ile hayırseverlere teşekkür etti.

Prof. Dr. İlter Kuş da hastanenin son dönemde gerçekleştirdiği atılımla önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını vurguladı.

Üniversitenin kaliteli eğitim vermek, bilim üretmek ve şehirle bütünleşmek olarak üç temel görevi olduğunu dile getiren Prof. Dr. İlter Kuş, şehirle bütünleşmenin en önemli ayağının da üniversite hastanesi olduğunu belirtti. 1 Şubat 2019'da, hastanenin acil servisi ve yoğun bakım servisinin eş zamanlı olarak açılmasından sonra, yenidoğan yoğun bakım ünitesi gibi farklı birimlerin de hastaneye kazandırıldığını hatırlatan Rektör İlter Kuş, 3 yıl içinde öğretim üyesi, asistan doktor ve sağlık personeli sayılarında da iki kat ve üzerinde artış kaydedildiğini söyledi.

Hastanenin, nitelikli ve deneyimli insan kaynağı gücüne sahip olduğunu, 100 yataklı ek hastane bina inşaatına da bu yılın ortalarında başlanacağını ve kapasite artışının süreceğini belirten Prof. Dr. Kuş, BAÜN Vakfı yöneticilerine ve hayırseverlere de katkıları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından hayırseverlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından kokteyl ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Balıkesir Üniversitesinden hastaneye bağış yapan hayırseverlere teşekkür plaketi - Son Dakika


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