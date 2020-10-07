Son dakika: Bartın'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Bartın'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Bartın'ın Ulus ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.

Son dakika: Bartın'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Bartın'ın Ulus ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kızıllar köyünde ormanlık alanda kestane toplamaya çalışan Ali Akıner (60) ağaçtan düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Akıner kurtarılamadı.

Bartın, Ulus, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 00:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bartın'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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