Son dakika: Bartın'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bartın'ın Ulus ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kızıllar köyünde ormanlık alanda kestane toplamaya çalışan Ali Akıner (60) ağaçtan düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Akıner kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 00:07 - Kaynak: AA
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