Son dakika: Bartın'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Akıner kurtarılamadı.

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