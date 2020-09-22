Son Dakika: Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (3) - Son Dakika

Son Dakika: Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (3)

Son dakika haberleri: ŞEHİT POLİS İÇİN TÖRENAntalya'da, trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Son Dakika: Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (3), System.String[]

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

Antalya'da, trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile Küçük'ün meslektaşları ve ailesi katıldı. Vali Yazıcı, şehidin ailesinin yanına giderek, başsağlığı diledi.

Törende, polis memuru Onur Küçük için dualar okunurken, annesi Hacer Küçük, "Yavrum, yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Baba Savaş Küçük ise ağlamayacağını söyleyerek, ailesini ve oğlu Emir Küçük'ü teskin etmeye çalıştı. Şehit polis memurunun eşi Gül Küçük de güçlükle ayakta durabildi.INI SİLİP ÖPTÜŞehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına götürülmeden önce helallik alınacağı sırada baba Savaş Küçük, oğlunun fotoğrafını eline alarak, önce sildi ardından öpüp, sarıldı. Hacer ve Gül Küçük ise tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Araca götürülen cenazeyi, Küçük'ün meslektaşları omuzlarda taşıdı. Cenaze aracının çıkışı sırasında polis memurları, saygı duruşunda bulundu ve gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine götürülecek.

Şehit polis memuru Onur Küçük'ün meslektaşı olan ve Muş'ta görev yapan Musa adlı ikiz kardeşi olduğu öğrenildi.


Polis Memuru, Tören, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (3) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak
AK Parti'den AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok         
19:24
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlattı         
18:57
Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı         
18:29
Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi         
17:28
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü         
09:55
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 19:40:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei