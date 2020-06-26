Son Dakika | Başkan Gürün: Seydikemer'e yatırımlarımız devam edecek - Son Dakika

Son Dakika | Başkan Gürün: Seydikemer'e yatırımlarımız devam edecek

Son dakika ekonomi haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yatırımları ve çalışmaları inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ilçedeki muhtarlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yatırımları ve çalışmaları inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ilçedeki muhtarlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. 53 muhtarın katıldığı sohbet toplantısında Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, 22. Dönem Muğla Milletvekili Cumhur Yaka ve CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır da katıldı.

Beşiktaş gole çok yaklaştı! Net pozisyonda topa dokunamadı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı


Mehmet Güven: Hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz


Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven "Büyükşehir Belediye Başkanımız Seydikemer'e ne zaman gelse hiçbir zaman muhtarları es geçmez. Bu günde derneğimizi ziyaret etti. Şahsım ve muhtarım adına kendisine teşekkür ederim. 6 yıldır aile ortamında zevkle birlikte çalışıyoruz. Aile ortamının babalığını yapan Osman Başkanıma ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla çok fazla görüşemedik. Pandemi döneminde muhtarla birlikte gıda paketi ve maske dağıtımında öncelik verdi. Muhtarlarımız vatandaşların evlerine giderek paketleri dağıttı. Bu süreçte bizlere verdiği önem ve destekten dolayı halkım adına teşekkür ederim" dedi.


Alim Karaca: Osman Başkanla kol tola yürüyoruz


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca " 15 aylık başkanlığım süreci boyunca Fethiye adına konuşursam başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Fethiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı yatırımını başlattı başkanımız. 250 milyon lirayı geçmiş bir hizmet söz konusu. Osman Başkanım hiç siyasi ayırım yapmadan her bölgeye hizmet yapıyor. Kendisi Muğla'nın kaptanı. Kendisiyle birlikte bölgemize hizmet ediyoruz. Bölgemizin geleceğini hazırlamak için başkanımızla kol kolla yürüyoruz" dedi.


Başkan Gürün: Birlikte hizmet vereceğiz


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " 6 yıllık iş birliğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. İş birliği içinde ve birbirimize karşı samimi olmamız çok önemli. Birbirimize güvenelim. Farklı gözle bakmayalım. Biz yoldaş olmak zorundayız. Birlikte hizmet vereceğiz. Toprak tarım ve hayvancılık korona virüs salgınında öne çıktı. Öne çıkmaya da devam edecek. Seydikemer'deki kırsal alanlar çok ama çok önemli değer kazanıyor. Ama bunu beton yığını haline getirmemiz gerekiyor. 2005 yılından itibaren tarımla ilgili çok çalışma yaptık. Hem Muğla genelinde hem Seydikemer'de. Seydikemer bu konuda çok şanslı. Tarımla ilgili Seydikemer'e çok şeyler yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Gürün: Topraklarımıza sahip çıkalım


Başkan Osman Gürün "Sakız ağacı diktik. Sakız ağacının getirisi çok yüksek. Sirke ve pekmezle ilgili kooperatif başkanımızla konuştuk. Onların üretimini hazırlıyoruz. Topraklarımıza sahip çıkalım. Toprağımızı satmayalım. Topraktan ürettiklerimizi çok uygun şartlarda satacak hale getireceğiz. Gençlerimizin tarımla ilgilenmesini sağlamamız lazım. Seydikemer'in 4 yıl sonra çok farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Büyükşehir olarak kooperatiflere önem veriyoruz. Gücümüzü birleştirmemiz ve bir arada olmamız lazım" dedi. - MUĞLA

Osman Gürün, Seydikemer, Gürün, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Başkan Gürün: Seydikemer'e yatırımlarımız devam edecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:47 Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:30 Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Beşiktaş gole çok yaklaştı! Net pozisyonda topa dokunamadı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
19:56
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 21:27:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Başkan Gürün: Seydikemer'e yatırımlarımız devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]