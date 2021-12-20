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Son Dakika | Bayrampaşa'da parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika | Bayrampaşa'da parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti

20.12.2021 12:54
Son Dakika | Bayrampaşa'da parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Bayrampaşa'da aralarındaki "kız meselesi"ni konuşmak için buluştuğu kişi tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da aralarındaki "kız meselesi"ni konuşmak için buluştuğu kişi tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilge göre, Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Semih Demirok, 17 Aralık'ta gece saatlerinde "kız meselesi"yle ilgili kendisine konum atan kişiyle, Kocatepe Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda buluştu.

Buluşmadan kısa süre sonra şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Demirok, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ilçede kuaförlük yapan Azerbaycan uyruklu şüpheli Nebi M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, şüpheliye ait iş yerinin önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Olayda hayatını kaybeden Yasin Semih Demirok'un babası Semih Demirok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır büyüttüğü çocuğunun silahlı saldırıda öldürüldüğünü söyledi.

Bu yaşa kadar büyüttüğü çocuğunu yarım saatte defnettiğini anlatan Demirok, "23 yılın bedeli bu mu? Henüz yakalanmadı. Acımız büyük. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Benden 100 lira para istedi. 'Kız arkadaşımı görüp hemen geleceğim' dedi. 15 dakika sonra ölüm haberi geldi." dedi.

Annesi Semra Demirok da içlerinin yandığını dile getirerek, 23 yıl büyüttükleri çocuklarının ne uğruna olduğunu bilmedikleri bir olayda kaybettiklerini söyledi.

Biraz olsun yaralarının hafiflemesi için şüphelinin bulunmasını isteyen anne Demirok, "Etraftaki söylemlere göre kız arkadaşı yüzünden olduğu söyleniyor. Azerbaycan uyruklu bir çocuğun olayı yaptığı söylediler. Biz onun üzerine titrerdik. Onun gözüne bakmaya sakınırdık. 23 yaşındaki çocuğum toprak altında." diye konuştu.

Arkadaşı olay anını anlattı

Olay günü yanında bulunan Yasin Semih Demirok'un arkadaşı Barış Korkmazoğlu ise saat 00.20'de Yasin'in kendilerini aradığını belirterek, özel bir konuda bir kişiyle konuşacağını söylediğini aktardı.

Daha sonra kendisine gönderilen konuma geldiklerini anlatan Korkmazoğlu, şöyle devam etti:

"Parka geldiğimizde şahıs tek başına bekliyordu zaten. Şahısla selamlaştık, sonra Yasin, 'Özel bir konu konuşacağız kenara geçin bekleyin' dedi. Biz arkadaşımla sohbet ederken, ne bir küfür ne bir yükselme olmadan hiçbir gerginlik olmadı aralarında. Bir anda bir 'tak' sesi geldi. Biz o tarafa döndüğümüzde, şahıs silahını doldurup hemen ateş etti zaten. Olayın şokuyla bir iki saniye duraksadık sonra bize doğru silahı çevirdi, ben ve arkadaşım saklandık hemen."

Korkmazoğlu, şüphelinin daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtığını söyledi.

Azerbaycan, Bayrampaşa, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bayrampaşa'da parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bayrampaşa'da parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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