Son dakika... Bayrampaşa'da yangın - Son Dakika

Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.