Son dakika... Bayrampaşa'da yangın - Son Dakika

Son dakika haberine göre Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı.
Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.
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24.08.2020 23:57:14. #1.12#
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