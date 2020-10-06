Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu transfer döneminde takıma 11 oyuncuyu katarken, 7 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
BB Erzurumspor'da gelen ve giden oyuncular şu şekilde:
TAKIMA YENİ KATILANLAR-Fabien Ceddy Farnolle (Yeni Malatyaspor – 1 yıl)-Arvydas Novikovas (Legia Varşova - 2 yıl+1)-Ricardo Jore Pires Gomes (Şharjah FC - 1 yıllığına kiralandı)-Armando Sadiku (İspanya Malaga - 2 yıllık)-Arturo Mina (Y.Malatyaspor - 2 yıllık)-Petrus Boumal (Rusya Ural - 2 yıllık-Kaan Kanak (A.Alanyaspor - 1 yıllık)-Mitchell Donald (Y.Malatyasor - 2 yıllık)-Adolphe Teikeu (FC Sochaux 2 yıllık-Mücahit Albayrak (Gaziantep F.C'den kiralandı – 1 yıllık)-Leo Scwechien (Göztepe – 1+1 yıllık)
YENİDEN SÖZLEŞME İMZALANANLAR- Emrah Başsan (Yeni sözleşme imzalandı – 31.05.2022)-Ömer Şişmanoğlu (Yeni sözleşme imzalandı - 31.05.2022)-Sissoko (Yeni sözleşme imzalandı – 31.05.2021-Hamroun (Yeni sözleşme imzaladı – 31.05.2022
SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR-Sehiç (Konyaspor)-Aykut Demir (Boluspor)-Pote (Bandırmaspor)- Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor)-Jasmin Scuk (Altay)-Batuhan Ünsal (Ümraniyespor)-Hasan Ayaroğlu (A.Alanyaspor)
KİRALANAN OYUNCULAR-Mahamadou Ba (Bandırmaspor – kiralık)
-Sefa Akgün (Erzincanspor – kiralık)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:42 - Kaynak: DHA
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