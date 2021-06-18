Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

ADLİ KONTROL HÜKMÜ UYGULANACAK

Sanık polis F.D. 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verildi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı. Şikayetçi anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan, ablalar Özge ve Gamze Elvan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada CHP'li Milletvekilli Mahmut Tanal, Ali Şeker ve TİP Milletvekili Barış Atay da izleyici olarak katıldı.

"ADİL BİR KARAR VERME AMACINDAYIZ"

Mahkeme başkanı, duruşma başlamadan önce "Sadece somut delillere, kanuna ve vicdana bakarak adil bir karar verme amacındayız" dedi. Savcının, sanık polis hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Daha sonra Elvan ailesi avukatlarına söz verildi.

"ADALET İSTİYORUM, ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Anne Gülsüm Elvan savcının mütalaasını öfke ve acıyla kabul etmediğini belirterek "Çocuğum bilinçli şekilde vuruldu. Torpil denilen kızkaçıranı, çocuklar bayramlarda, yılbaşılarda hep alır oynarlar. Çocuğuma 5 lira vermiştim, kaç tane torpil alabilir? Yıllardır başka çocuklar ölmesin, başka analar ağlamasın diye feryat ediyorum. Ama maalesef her gün bir anne daha bize katılıyor. Ceza vermediğiniz için bu suçlara ortak olduğunuz için gün be gün acımız artıyor. Adalet istiyorum. Benim çektiğimi başka anneler çekmesin. Çocuğumu istiyorum. Geri verin çocuğumu" dedi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme heyeti oy birliğiyle karar aldığını açıkladı. Heyet, sanık F.D'nin üzerine atılı "Kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek suç konusunun önem ve değeri, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suçun işlendiği zaman ve yer, suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak önce müebbet hapis cezası verdi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Heyet, sanığın suçu öngörmesine rağmen olası kasıtla işlediği anlaşıldığından cezayı 20 yıl hapse indirdi. Verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak takdiri indirim yapan heyet, sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Sanığın somut olayda, maktülün yaşını bilerek/öngörerek suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil bulunmadığı da karar da yer aldı. Aktif görevde olması, duruşmaları takip etmiş olması, dosyanın temyiz süreci, tutuklamanın koruma tedbiri olması gözetilerek adli kontrol tedbiriyle amaca ulaşılabileceğinden sanık F.D. hakkında yurtdışı yasağı konulmasına karar verildi.

AİLE GÖZYAŞI GÖKTÜ

Duruşma çıkışında, anne Gülsüm Elvan "Kilosuna göre verdiler cezayı" diyerek gözyaşı döktü.