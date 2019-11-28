Son Dakika | Beşiktaş Mr. Ajax ile anlaştı

İsmail Er/ Spor Arena Özel



Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, 'Mr. Ajax' lakabıyla bilinen Sjaak Swart ile anlaştı.



Geçtiğimiz gün Hollanda da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı.



Torunoğlulları, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "Sjaak Swaart, bilinen lakabıyla Mr. Ajax. Kendisi ile futbol hakkında derin bir sohbet gerçekleştirdik. Hem 81 yaşında olmasının tecrübesini hem de yenilikçi fikirlerini dinlemek büyük bir keyifti" ifadelerini kullanmıştı.



Swart, Beşiktaş adına da taramalar yapacak ve scout ekibinin belirlediği oyuncuları siyah beyazlı ekibe yönlendirecek.



