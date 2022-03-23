Son dakika haberleri! BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGIN ÖNCESİ PATLAMA KAMERADA - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde ikinci el eşya satan dükkanda çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangın öncesinde patlama olduğu görülüyor.
Yangın, dün saat 04.00 sıralarında, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak'ta bir spotçu dükkanında çıktı. Yangında alevler önce üst katlara ardından diğer binalara sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
PATLAMA ANLARI KAMERADA
Yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangın öncesinde patlamanın meydana geldiği görülüyor. Patlamayla birlikte dükkanın camları kırılarak sokağa saçılırken, dükkan alev alev yanıyor.
Kaynak: DHA
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