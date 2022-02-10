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Son Dakika | Beyrut Limanı'ndaki patlamada hasar gören Osmanlı mirası "Milli Kütüphane" yeniden açıldı - Son Dakika

Son Dakika | Beyrut Limanı'ndaki patlamada hasar gören Osmanlı mirası "Milli Kütüphane" yeniden açıldı

10.02.2022 22:10
Son Dakika | Beyrut Limanı'ndaki patlamada hasar gören Osmanlı mirası "Milli Kütüphane" yeniden açıldı

Son dakika haberlerine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada hasar gören Osmanlı mirası "Milli Kütüphane" restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada hasar gören Osmanlı mirası "Milli Kütüphane" restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

Katar ve çatışma bölgelerinde kültürel mirası korumakla ilgilenen uluslararası kuruluş ALIPH'ın desteğiyle restorasyonu yapılan başkent Beyrut'taki Osmanlı döneminden kalma Milli Kütüphane'nin açılışı için tören düzenlendi.

Törene Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan Kültür Bakanı Muhammed el-Murtaza ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un yanı sıra bazı yetkililer katıldı.

Başbakan Mikati, törende yaptığı konuşmada, "Beyrut, tüm yasaların anası ve umutsuzluğa kapılmayan bir şehirdi ve öyle kalacak. Eğer farklı koşullar altında yıkılırsa Doğu'nun feneri olarak kalmak için yeniden ayağa kalkacaktır." dedi.

Kültür Bakanı Murtaza ise Beyrut Limanı patlamasının kütüphane binası, ekipman ve gereçlerinde ciddi hasara yol açtığını, kitapların önleyici koruma planı dahilinde alt depolara hızlı bir şekilde taşınması sayesinde zarar görmediğini söyledi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Osmanlı mirası olan bu binanın restore edilerek tekrar halkın hizmetine sunulması hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

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Beyrut Limanı, Osmanlı, Lübnan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Beyrut Limanı'ndaki patlamada hasar gören Osmanlı mirası 'Milli Kütüphane' yeniden açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Beyrut Limanı'ndaki patlamada hasar gören Osmanlı mirası "Milli Kütüphane" yeniden açıldı - Son Dakika
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