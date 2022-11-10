Bitlis'te korkutan deprem! 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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Bitlis'te korkutan deprem! 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi

10.11.2022 08:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün saat 07.57 sıralarında merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD Deprem Dairesi, merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesi olan sarsıntının saat 06.08'de, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bu sarsıntının ardından saat 07.57'de aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika: Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

CAN VE MAL KAYBI YOK

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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Son Dakika Güncel Bitlis'te korkutan deprem! 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te korkutan deprem! 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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