Bitlis'te korkutan deprem! 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Bir skandal görüntü de Pendik'ten! Akıllara Bebek Sahili'ndeki iğrenç olay geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD Deprem Dairesi, merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesi olan sarsıntının saat 06.08'de, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bu sarsıntının ardından saat 07.57'de aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.