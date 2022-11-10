Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD Deprem Dairesi, merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesi olan sarsıntının saat 06.08'de, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.
Bu sarsıntının ardından saat 07.57'de aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Bölgede kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te korkutan deprem! 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika