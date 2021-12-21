Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışma için çıktığı evinin çatısından düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde ikamet eden aşçı Ahmet Zeybek (54), akşam saatlerinde çalışma yapmak için evinin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Zeybek, 3'üncü kattan kafa üstü yere düştü. Zeybek'in çatıya çıktığından haberi olmayan ailesi, Ahmet Zeybek yemeğe gelmeyince meraklanarak evin çevresinde arama yaptı. Zeybek'i yerde hareketsiz yatarken gören ailesi büyük şok yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Zeybek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hamdi Yörür/İHA)