BOLU'DAKİ FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI - Son Dakika

BOLU'da, üniversitede öğrenim gören Filistinli öğrenciler İsrail'in saldırılarında ülkelerinde hayatını kaybedenler için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bolu'da, öğrenim gören üniversite öğrencileri İsrail'in ülkelerinde yaptıkları saldırıları kınamak ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılmak için bir araya geldi. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camii'nde Cuma namazı kılan yaklaşık 100 kişilik grup ardından ülkelerinde hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Abdullah Bakır, "Bugün Filistin'deki kardeşlerimizi desteklemek için toplandık. İsrail geçmişten şu ana kadar bizim topraklarımız üzerine bütün şiddet ve baskıları kuruyor. Biz Arap olmadan önce Müslümanız. Dünya ve bütün batılı toplumlar acılarımızı göz ardı ediyor. Ama yeter. Biz Müslüman olarak hakkımız aramakta ısrar ediyoruz." dedi.