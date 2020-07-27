Son dakika! Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen...
Bir son dakika haberine göre Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başlatıldı.
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır- Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 170 personel [(86) operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 10:44
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen... - Son Dakika
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