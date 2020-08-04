Son dakika... Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 517 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 517 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|41.791.599.864
|1,05
|Bim Mağazalar
|41.623.560.000
|8,90
|ASELSAN
|40.834.800.000
|2,83
|Enka İnşaat
|35.784.000.000
|0,90
|Turkcell
|32.472.000.000
|1,74
| Ford Otosan
|30.792.352.500
|7,42
|Garanti Bankası
|29.526.000.000
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|27.230.000.000
|0,81
|Akbank
|27.092.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.620.000.000
|2,58
| İş Bankası (C)
|21.644.855.700
|0,37
|Tüpraş
|20.622.021.120
|1,94
| İskenderun Demir Çelik
|19.778.000.000
|1,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Vakıflar Bankası
|17.614.357.430
|0,53
|Sabancı Holding
|17.221.009.178
|0,52
|Arçelik
|15.920.156.510
|1,49
|Türk Hava Yolları
|15.359.400.000
|0,37
|Halkbank
|13.729.458.042
|0,42
| Koza Altın
|13.252.250.000
|2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:25
Kaynak: AA
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