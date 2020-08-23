Son dakika... Bozcaada'da uçurumdan düşen kadın öldü - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.
İstanbul'da özel firmada satış danışmanı olarak çalışan Ümran Önür (28), tatil için geldiği Bozcaada'da arkadaşlarıyla Polente mevkisine gitti.
Önür, buradaki uçurumdan dengesini kaybedip düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptığı aramalarda Önür'ün cansız bedenine ulaştı.
Önür'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bozcaada Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada Ümran Önür'ün arkadaşlarının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.