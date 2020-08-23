Son dakika... Bozcaada'da uçurumdan düşen kadın öldü - Son Dakika

Bu arada Ümran Önür'ün arkadaşlarının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

İstanbul 'da özel firmada satış danışmanı olarak çalışan Ümran Önür (28), tatil için geldiği Bozcaada'da arkadaşlarıyla Polente mevkisine gitti.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 17:19

Kaynak: AA

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi