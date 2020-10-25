Burak Yılmaz, Lille'e 1 puanı kazandırdı - Son Dakika

Burak Yılmaz, Lille'e 1 puanı kazandırdı

25.10.2020 21:55
Burak Yılmaz, Lille'e 1 puanı kazandırdı, System.String[]

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille deplasmanda karşılaştığı Nice ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille deplasmanda karşılaştığı Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golünü milli futbolcu Burak Yılmaz kaydetti.

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nice, Lille'i konuk etti. Ev sahibi ekip 50. dakikada Kasper Dolberg'in golü ile 1-0 öne geçti. 58. dakikada Burak Yılmaz sahneye çıktı ve Lille adına eşitliği yakaladı. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Bu sonucun ardından Lille puanını 18'e, Nice ise 14'e çıkardı. Burak, attığı golle birlikte bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.

Lille'de milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ile Burak Yılmaz maça 11'de başlarken, Zeki 90 dakika sahada kaldı, Burak ise 79. dakikada oyundan çıktı. Yıldız futbolcu oyundan alınırken tepki gösterdi. Mücadeleye yedek başlayan diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine dahil oldu.

Burak Yılmaz, Lille'e 1 puanı kazandırdı
Burak Yılmaz, Lille'e 1 puanı kazandırdı
Burak Yılmaz, Lille'e 1 puanı kazandırdı
Burak Yılmaz, Lille'e 1 puanı kazandırdı

Burak Yılmaz, Futbolcu, Ligue 1, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Lille'e 1 puanı kazandırdı - Son Dakika Spor

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