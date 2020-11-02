Son dakika... Burhaniye'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, tek taraflı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Kaza kırsal Börezli mahallesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.G. yönetimindeki 10 RD 983 plakalı otomobil, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Börezli mahallesine giderken, mahalle girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü. Kaza sırasında otomobil ters dönerken sürücü O.G. araç içinde sıkıştı. Kaza yerine ambulans ve itfaiye sevk edilirken, sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı. Sürücü, ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma da kaza yerinde önlem aldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR