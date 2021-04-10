Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnegöl'e bağlı kırsal Mezit Mahallesi'nde içinde 4 kişinin bulunduğu tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika