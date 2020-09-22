Son dakika! Bursa tarihi dokusu ile yeniden 'Yeşil Bursa' oluyor - Son Dakika

Son dakika! Bursa tarihi dokusu ile yeniden 'Yeşil Bursa' oluyor

Son dakika haberlerine göre TÜRKİYE'nin en eski tarihe sahip kentlerinden biri olan Bursa kentsel dönüşüm sürecinde önemli adımlar attı.

Son dakika! Bursa tarihi dokusu ile yeniden 'Yeşil Bursa' oluyor, System.String[]
TÜRKİYE'nin en eski tarihe sahip kentlerinden biri olan Bursa kentsel dönüşüm sürecinde önemli adımlar attı. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş kentin tarihi yapısının korunması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, Bursa'yı yeniden tarihi dokusu korunarak 'Yeşil Bursa' yapacaklarını ifade etti.

Kentsel dönüşüm tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da devam ederken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 70 bin yapının dönüştürüleceğini belirterek, "Bursa genelinde riskli yapıların bir an önce dönüşümü için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kentte toplam 70 bin riskli bağımsız birim var. Şu anda dönüşümü devam eden projelerimizde 20 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor. Yani şu anda toplam riskli konut stoğunun yüzde 30'unu yeniliyoruz. Bu yapıların 2024'e kadar yenilenmesini hedefliyoruz. Binlerce dönümlük alanlarda süren dönüşümle 100 bine yakın kişinin hayatına dokunuyoruz" dedi.

GÜNEY KORELİ YOUTUBERLAR BURSA'YA GELECEK

Geçtiğimiz yıl 260 bin Güney Koreli turistin Türkiye'ye geldiğini ve bunların ancak 6 bininin Bursa'yı ziyaret ettiğini belirten Başkan Aktaş, Güney Koreliler'in tarihi amaçlarla turistik seyahat yapmayı çok sevdiklerini ve bu anlamda Bursa'nın öne çıkması için çalışacaklarını belirtti. Başkan Alinur Aktaş, bunun için bir ajansla da anlaştıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında bu sürece başladık ancak Mart ayında pandemi bizi de etkiledi. O yüzden bu sene çok fazla bir beklentimiz yok. Güney Kore'den Youtuber'ları ağırladık, turizm acentelerini ağırladık. Güney Kore uzak bir mesafe gibi gözükse de Seul'den doğrudan İstanbul'a her gün uçuşlar var. Özellikle Güney Koreli turistlerin tarihi ve kültür turizmine olan düşkünlüğü nedeniyle Bursa onlar açısından çok cazip."

Bursa'nın hızlı büyümesinin sonucunda kentleşme ile alakalı sorun yaşadığını ve bunları çözmek için çalıştıklarını belirten Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bunları bertaraf etmek için belirlediğimiz noktalar var. Tarihi, yeşili gün yüzüne çıkarmaya çalışırken riskli yapıları dönüştürerek Bursa'da şehir hayatını kolaylaştırmanın hesabını yapıyoruz. Tarihi gün yüzüne çıkarmak adına gerek hanlar bölgesinin etrafının boşaltılması, Çarşıbaşı Meydan Projesi'nin gerçekleştirilmesi, beraberinde Çekirge Teras projesi, Millet Bahçesi ile tarih ve yeşil gün yüzüne çıkarılıyor. Bunun yanında bizim yaklaşık 70-80 bin civarında tanımladığımız riskli yapının 20 bininin dönüşümü sağlanmış olacak. Bu bizim öncülüğümüzde yapılmış olacak. Bakanlık destekleri, site sakinlerinin kendi girişimleri ve bizim planlamalarımız ile dönüştürülen yapılar. Bunun yanı sıra özel sektörden gelen projeler için de kolaylıkları sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum."

Yeşil Bursa olarak adlandırılan kentte yeşilin arttırılması çabasının sürdüğünü vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2 milyon metrekare yeşil alanımızın üzerine biz 1,5 milyon metrekare daha yeşil alan koyacağız ama Bursa toplamında baktığımızda 7,5 milyon metrekare nitelikli yeşil alana ulaşmış olacağız" dedi.

"BM DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN HANLAR BÖLGESİ ESKİ KİMLİĞİNE KAVUŞTURULACAK"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kentsel dönüşümde dikkat ettikleri hususları anlatarak, bunlardan bazılarının; kompakt yerleşme ve yoğunluk, yerleşme düzeni ve konut çeşitliliği, kamusal açık alan tasarımı, ulaşım ve erişilebilirlik, alt yapı, teknoloji, sosyal yapı ve yaşanabilirlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi oluşturma, yönetişim ve yeşil alan gibi kriterler olduğunu bildirdi.

Bursa'da yürüttükleri kentsel dönüşüm projelerine değinen Aktaş, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük Hanlar Bölgesi'nin tarihi silüeti bozan yapılardan temizlenmeye başlandığını söyledi.

Şimdiye kadar çok sayıda belediye başkanının burada değişimi arzu ettiğini kaydeden Aktaş, ilk kazmanın bir ay önce vurulduğunu hatırlattı.

Aktaş, 13 han, bedesten ve 21 caminin bulunduğu bölgedeki dönüşüme ilişkin şu bilgileri verdi:  "Hanlar Bölgesi eski kimliğine kavuşturularak yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak. Böylelikle proje Bursa'nın tarihi ve kültürel turizmden hak ettiği payı almasının önünü açacaktır. Projenin, 2022 sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Bu projeyle Hanlar Bölgesini gece gündüz yaşayan, tarih kokan kimliğinin gün yüzüne çıktığı, akıllı şehircilik uygulamalarıyla konforlu ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürülmesini hedeflemekteyiz. Hanlar bölgesi sadece günlük ihtiyaçların karşılandığı bir bölge olmaktan çıkarak tarih ve kültür şehri Bursa kimliğinin gün yüzüne çıkmasında etkili bir rol oynayacak."

2024'TE 5 MİLYON TURİST HEDEFİ

Aktaş, Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını da belirterek, "Şu anda 1,8 milyon turist ağırlıyoruz. Hanlar Bölgesi dönüşümü ve yürüttüğümüz diğer projeler sayesinde yenilenen ve yeşillenen Bursa'nın 2024'te 5 milyon turist ağırlamasını hedefliyoruz." dedi.


- İstanbul

Alinur Aktaş, Türkiye, konut, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bursa tarihi dokusu ile yeniden 'Yeşil Bursa' oluyor - Son Dakika

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