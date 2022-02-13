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BUZLARI ERİMEYE BAŞLAYAN EĞİRDİR GÖLÜ'NDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ - Son Dakika

BUZLARI ERİMEYE BAŞLAYAN EĞİRDİR GÖLÜ'NDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ

13.02.2022 18:23

ISPARTA'da buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde yürüyen, köpeğini gezdirenler ve masa sandalye atarak çay kahve içenler, buz tabakasının yüzde 90 erimiş olmasına ve uyarılara aldırmadı.

ISPARTA'da buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde yürüyen, köpeğini gezdirenler ve masa sandalye atarak çay kahve içenler, buz tabakasının yüzde 90 erimiş olmasına ve uyarılara aldırmadı.

Eğirdir'de Türkiye'nin 4'üncü büyük gölü ve 2'nci büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü, geçen haftalarda kısmi olarak buz tuttu. Yağan yağmur ve lodostan sonra buz tutan alanların yüzde 90'ı eridi. Bugün sabah saatlerinden itibaren Eğirdir Gölü kenarından geçenler, gölün buz tabakasının üzerinde yürüdü. Kimisi bisiklet sürdü, kimisi köpeğini gezdirdi, kimisi de masa ve sandalyesini atarak çay kahve içti. Buz tutmuş göl üzerindeki vatandaşlar, yetkililerin olası tehlikeye karşı yaptığı anons ve uyarılara aldırmadı. (DHA)

BUZLARI ERİMEYE BAŞLAYAN EĞİRDİR GÖLÜ'NDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
BUZLARI ERİMEYE BAŞLAYAN EĞİRDİR GÖLÜ'NDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
BUZLARI ERİMEYE BAŞLAYAN EĞİRDİR GÖLÜ'NDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ

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Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUZLARI ERİMEYE BAŞLAYAN EĞİRDİR GÖLÜ'NDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BUZLARI ERİMEYE BAŞLAYAN EĞİRDİR GÖLÜ'NDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ - Son Dakika
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