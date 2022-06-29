Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Ezine ilçesi Uluköy çıkışında meydana geldi. Mustafa Özel'in kullandığı motosiklet ile eniştesi Metin Derya yönetimindeki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Metin Derya, kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mustafa Özel'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Mustafa Özel, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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