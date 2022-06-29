Son dakika: Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

29.06.2022 10:35
Son dakika: Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'de, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Metin Derya (54) hayatını kaybetti, Mustafa Özel (47) ise ağır yaralandı.

ÇANAKKALE'de, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Metin Derya (54) hayatını kaybetti, Mustafa Özel (47) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Ezine ilçesi Uluköy çıkışında meydana geldi. Mustafa Özel'in kullandığı motosiklet ile eniştesi Metin Derya yönetimindeki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Metin Derya, kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mustafa Özel'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Mustafa Özel, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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