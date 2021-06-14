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Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi - Son Dakika

Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi

14.06.2021 10:16

Son dakika: Merkez Bankası cari işlemler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın nisan ayına göre 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI 942 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın nisan ayında 3 milyar 548 milyon dolar açık vermişken, bu ay 942 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 212 milyon dolar artarak 248 milyon dolar olarak gerçekleşti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 123 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 503 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk Lirası cinsinden 386 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 61 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve genel hükümet sırasıyla 336 milyon dolar ve 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.

Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi - Son Dakika Ekonomi


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