Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız - Son Dakika

Ayasofya 'nın cami olmasıyla ilgili dünyadan gelen tepkileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında son günlerde çatışmalar yaşanıyor. Tarafların birbirine topçu ateşleriyle saldırması sonrasında Türkiye 'den de Azerbaycan'a destek çağrısı geldi.

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