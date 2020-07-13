Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız - Son Dakika

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında son günlerde çatışmalar yaşanıyor. Tarafların birbirine topçu ateşleriyle saldırması sonrasında Türkiye'den de Azerbaycan'a destek çağrısı geldi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgili dünyadan gelen tepkileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:23 

Son Dakika Güncel Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız - Son Dakika
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