HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2017'de eşiyle tartıştıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü düşünülen Nilgün Şimşek'in (37) birkaç yıl önce tutuklanan ancak daha sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan eşi Mustafa Şimşek, çocuklarının ifadelerinin ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

İskenderun'da yaşayan, 11 yıl önce 2'nci evliliklerini yapan ve bu evlilikten 2 çocuğu olan Nilgün ve Mustafa Şimşek çifti, 4 Nisan 2017'de bilinmeyen nedenle tartıştı. O günden sonra Nilgün Şimşek'ten bir daha haber alınamadı. Yapılan incelemelerin ardından cinayet şüphesi üzerine polis, 3 ay sonra eşi Mustafa Şimşek'i gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şimşek, 22 ay cezaevinde kaldı. Dava devam ederken, Mustafa Şimşek, delil yetersizliğinden serbest kaldı. Nilgün Şimşek'in yakınları 2019 yılında cinayetin çözülmesi için televizyon kanalındaki bir programa katıdı.

ÇOCUKLARINDAN 'CİNAYET' İDDİASINilgün Şimşek'in Mustafa Şimşek'ten olan, ismi açıklanmayan küçük oğlu ile üvey oğlu Selçuk Şimşek, anlerenin ölümüyle ilgli iddialarda bulundu. Şimşek'in pedagog eşliğinde konuşan küçük oğlu "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu" dedi. Mustafa Şimşek'in ilk evliliğinden olan oğlu Selçuk Şimşek ise babasının kendisine itirafta bulunduğunu belirterek Nilgün Şimşek ve babasının ilişkisinin annesiyle evliyken başladığını dile getirdi. Babasının "Nilgün'ü dayanamadım, öldürdüm" dediğini iddia eden Selçuk Şimşek, "Babam öldürdü ama görmedim" diye konuştu.CESEDİNE HALA ULAŞILAMADI

Şimşek'in faili meçhul cinayetiyle ilgili İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetin aydınlatılması yönünde yeniden çalışma başlattı. Nilgün Şimşek'i eşi Mustafa Şimşek'in öldürdüğüne ilişkin polisin elde ettiği deliller, tutulan tutanaklar ve raporlar kovuşturmanın devam ettiği 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Şimşek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nilgün Şimşek'in cesedine ise hala ulaşılamadı.