Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (1) - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (1)

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezinin çevreyle, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn-El Arap'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezinin çevreyle, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn-El Arap'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

Bir seneyi aşkın bir aranın ardından, Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, "Konya'yı ve siz Konyalı kardeşlerimizi cidden çok özlemişiz. bizi büyük coşkuyla bağrına basan Konyalı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konya'ya elleri boş gelmediklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta ulaşımda, konutta, belediye hizmetlerinde hepsi birbirinden önemli eserleri Konyalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Kayacık Lojistik Merkezinin, Konya Çevreyolu Birinci kısmının, Tarihi Buğday Pazarı ve Çevre Düzenlemesi Projesinin ve Sarayönü Toplu Konutlarını açılışını yaptık. Toplamda 1250 yatak kapasitesine ulaşacak Konya Şehir Hastanemizin 838 yataklı ilk bölümünün resmi açılışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Salgın sebebiyle Konya Şehir Hastanesinin inşaatını hızlandırarak hasta kabulünü başlattıklarını belirten Erdoğan, "Bu sağlık tesisi, Kovid-19 ile mücadelede şehrimizin en önemli araçlarından biri olmuştur. Diğer 80 vilayetimizin tamamında olduğu gibi Konya'da da hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamış, hastane kapısından çevrilmemiş, tedavisi ihmal edilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı sayesinde, maddi imkanı ne olursa olsun 83 milyon vatandaşa, birinci sınıf sağlık hizmeti sağlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu krizi, sağlık personelimizin fedakarlığı, sağlık altyapımızın gücü sayesinde en az sıkıntıyla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyanın en gelişmiş, en ileri ülkelerinde maske dahi bulamayanlar, kapımızı çaldı, tulum bulamayanlar kapımızı çaldılar. İlaç hakeza öyle. Biz, 153 ülkeye maske, tulum, ilaç gönderdik. Bunu yaparken asla gurur ve kibir gibi bir şey taşımadık." diye konuştu.

"Tamam" diyerek tüm Konyalılara temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Sadece kendimiz ve sevdiklerimiz için değil sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız tüm hemşerilerimizin sağlığını korumak için bu kurallara riayet etmeliyiz. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin kul hakkına girmek anlamına geleceğini, bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

Sağlık sisteminin herhangi bir sorunla karşılaşmadan hizmet verebilmesinde yeni hastaneler kadar vatandaşların da desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon olarak tam bir seferberlik ruhu ile hareket edersek gelebiliriz. AK Parti teşkilatlarının bu konuda da toplumumuzun diğer kesimlerine örnek olduğuna inanıyorum. Donanımıyla, altyapısıyla bölgemizin en modern sağlık tesislerinden olan Konya Şehir Hastanesi'nin bir kez daha şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, Konya'ya böyle muhteşem bir eserin kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız diğer eserlerin de şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir"

Milletçe gelecek çeyrek asrı şekillendirecek bir önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini kaydeden Erdoğan, "Sadece Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dış politika alanında değil, terörden enerjiye sağlıktan savunmaya kadar birçok farklı cephede bunun yansımalarına şahit oluyoruz. Burada öncelikle bir noktayı açık ve net ifade etmem gerekiyor, Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir." dedi.

Son 7 yılda meydana gelen her hadisenin, görünenin dışında siyasi, ekonomik ve sosyal hedefleri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gezinin çevreyle, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn-El Arap'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Bugün geriye doğru baktığımızda, Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. FETÖ, yargı-emniyet darbe girişimi ile gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ihaneti ile başarmak istemişti.

Bölücü terör örgütü de 6-8 Ekim olaylarında elde edemediği neticeye çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçlamıştır. FETÖ devletin içine sızdırdığı hakim, savcı, polis, asker kılıklı militanları ile demokrasimizi hedef alırken, bölücü terör örgütü de siyasi uzantıları aracılığıyla milli birlik ve bütünlüğümüze kastetmişti.

6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristlerin emrine verenler aynıdır. Kurban eti dağıtırken vahşice şehit edilen Yasin Börü'nün katilleriyle çukur eylemlerinde camileri, okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır.

Bunların birbirinden farkı yok, DEAŞ saldırısı bahanesi ile başlatılan sokak terörü, 39 insanımızın hayatına mal olurken, çukur terörüne 36 sivil vatandaşımızı kurban verdik. Yine bu kalleş saldırılarda asker, polis, güvenlik korucusu 278 emniyet görevlimiz şehit düştü. Buradan bir kez daha vatanım için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum."

(Sürecek)

Konya, Asker, DEAŞ, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (1) - Son Dakika


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