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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek

04.12.2021 15:16

Son dakika! Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Törenle, Siirt- Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk- Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.

"KUR DALGALANMALARI MAKUL VE İSTİKRARLI BİR ÇİZGİYE OTURTACAĞIZ"

Konuşmasında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda kurdaki dalgalanmalara dair de konuştu.

"Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Bunları aşacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gelişmiş ülkeler standartlarını yakaladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz."

"DÜŞÜK FAİZDEN TAVİZ YOK"

"Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız." diyen Erdoğan, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de şunları söyledi: "Son 3 yıldır bize ekonomimizde saldırıyorlar. Salgının küresel ekonomilerde yol açtığı krizler ile ülkemizin yaşadığı bu süreç birleşince bir süredir yaşanan kur ve fiyat artışlarıyla karşılaştık. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Sanayicilerimizi işletmelerimizi esnaflarımızı yüksek faize karşı destekleyecek paketleri birer birer devreye alıyoruz. Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu bugün de düşük faiz diyorum yarın da düşük faiz diyeceğim. Asla buradan taviz yok. Çünkü faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir illettir."

STOKÇULARA SİTEM ETTİ

Şu anda bu yüksek fiyatların bir kısmının yeniden dengeye oturması bekleniyor. Buradan ülkeme sesleniyorum, stokçulara sesleniyorum hangi üründe olursa olsun depolarda bütün bu malları stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir. Döviz kurlarındaki artışta da yabancıların eli yanında zaman zaman bu aç gözlülüğün izlerini görüyoruz. 2023'te sizlerin huzuruna milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş olmanın huzuru ile çıkacağız.

Bu tabloyu kendi ülkesine inanmayanlara anlatamazsınız. Varsınlar ekonomide başlattığımız tarihi değişimi de anlamasınlar. Milletimiz bizi anlıyor, bizi destekliyor o bize yeter."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek

Organize Sanayi Bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek - Son Dakika
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