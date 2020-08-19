Son dakika... DEAŞ'ın "en mutlu günü kana bulayan hain saldırısı" hafızalardan silinmiyor - Son Dakika

Son dakika... DEAŞ'ın "en mutlu günü kana bulayan hain saldırısı" hafızalardan silinmiyor

Son dakika haberleri: Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da sokakta yapılan kına gecesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 32'si çocuk 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da sokakta yapılan kına gecesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 32'si çocuk 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'nde 4 yıl önce sokakta düzenlenen kına gecesine yönelik terör saldırısında yakınlarını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibi taze. Olayın yaşandığı mahallede market işleten İsmail Alpaslan, AA muhabirine, saldırının olduğu gece bir arka mahallede kızının evinde oturduğunu ve patlamayı duyar duymaz olay yerine koştuğunu söyledi.

Saldırının ardından mahallenin adeta cehenneme döndüğünü ifade eden Alpaslan, patlamada 16 yaşında bir yeğenini kaybettiğini, bir yeğeninin de yaralandığını söyledi.

Alpaslan, terörün her zamanki gibi yine sivilleri ve masum insanları hedef aldığını belirterek, "Buna kanıt istiyorsanız patlamada hayatını kaybedenlerin yarısı çocuktu." dedi.

Terör örgütlerin tek amacının masum insanları öldürmek olduğunu dile getiren Alpaslan, şunları kaydetti:

"Terörün dini, imanı, ırkı hiçbir zaman için olmadı ve olamaz. Devletimiz bu halkı terörden kurtarmak için şu an ciddi operasyonlar yapıyor. Hepsinin kökünü kazıyor ve kazımaya devam edecek. Patlamadan hemen sonra devlet, bütün imkanlarıyla bize seferber oldu, muhtarından tutun bakanına kadar. Patlamada zarar gören evlerin boyasından tutun evlerin içindeki perdesine, mobilyasına kadar ihtiyaçlar giderildi. Devlet bütün mağdurların arkasında durdu. Aradan 4 sene geçmiş halen bu yardımlar devam ediyor."

"Acımız hiçbir zaman dinmedi ve dinmeyecek"

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan ve ateşin düştüğü yeri yaktığını söyleyen Alpaslan, şöyle devam etti:

"Acımız hiçbir zaman dinmedi ve dinmeyecek ama devlet büyüklerimiz geldiği zaman biraz da olsa acımız iniyor çünkü gönül hoşluğu oluyor, güler yüzle gülüyoruz. Ölenlerin çoğu çocuktu, bu yapılır mı Allah aşkına. Benimle ne alıp veremediğin varsa çık karşıma söyle. de ki şunu yanlış yapıyorsun. Masumlardan ne istiyorsun. Amca demek baba yarısı demek. Ağabeyimin çocuğu benim çocuğum demek. Ha ağabeyimin yüreği yanmış ha benimki yanmış."

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve kafasında saldırının izlerini taşıyan 19 yaşındaki Ali Osman Alpaslan ise patlamadan mucize şekilde kurtulduğunu ifade etti.

Saldırı anında patlama yerine yakın bir yerde arkadaşlarıyla oturduğunu ifade eden Alpaslan, "Olay gönü arkadaşlarla köşede oturuyordum. Onlar düğünün içine girdi. Ben de tam köşeyi dönüyordum patlama oldu. Sonrasında yere yığıldım. Her yerim kan olmuştu. Kan içime akıyordu." dedi.

"Benim suçum günahım yoktu"

Vücudunda hala yara izleri olduğunu ve ağır iş yapamadığını dile getiren Alpaslan, şunları anlattı:

"Hastanede ilk tedavinin ardından 3 ameliyat geçirdim. Doktor benim için aileme 'Tedbirli olun, kurtulamayabilir' demiş. Allah bu terörün belasını versin. Bizi bu hale düşürdüler. Hiçbir iş yapamıyorum. Bir işe gireceğim ama hala ağır iş yapamıyorum. Ayağımda hala sorun yaşıyorum. Yürürken yere düşüyorum bazen. Karnımda hala ağrı var. Bunun acısı hala yaşıyorum. Psikolojim bitmiş durumda. Bir ağabeyimi kaybettim onun acısı hiçbir zaman geçmedi ve geçmeyecek zaten. Ben mahallemde arkadaşlarımla oturuyordum. Benim suçum günahım yoktu. Ben bunlara kötü bir şey yapmadım. Durduk yere canımızı yaktılar."

Olay

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2016'da, terör örgütü DEAŞ'ın, sokakta yapılan kınayı hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve "canlı bomba" hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.

Gaziantep'te 12 sanık hakkında açılan ve kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilen davada, mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu'na "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Heyet, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan sanık Abdurrahman Alnajjar'ı 60 kez, diğer sanıklar Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu'nu ise 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Ayrıca 8 sanığı, terör saldırısında 87 kişinin yaralanması nedeniyle de "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan her bir yaralı için 18'er yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Yunus Sarı ve Enes Karataş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası vermişti. Sanıklar Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Son dakika... DEAŞ'ın en mutlu günü kana bulayan hain saldırısı hafızalardan silinmiyor

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... DEAŞ'ın 'en mutlu günü kana bulayan hain saldırısı' hafızalardan silinmiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak 32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi         
15:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak         
15:23
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı         
14:56
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi         
14:10
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti         
13:48
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi         
12:35
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı         
09:09
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 18:55:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... DEAŞ'ın "en mutlu günü kana bulayan hain saldırısı" hafızalardan silinmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei