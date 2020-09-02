Son Dakika | Devlet Tiyatroları, "Aşık Veysel"in dünya prömiyeri ile yeni sezonu açtı - Son Dakika

Son Dakika | Devlet Tiyatroları, "Aşık Veysel"in dünya prömiyeri ile yeni sezonu açtı

Gelen son dakika haberine göre Devlet Tiyatroları, 2020-2021 sanat sezonunun açılışını, yoğun koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirdi.

Devlet Tiyatroları, 2020-2021 sanat sezonunun açılışını, yoğun koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirdi.

Devlet Tiyatrolarının Başkentteki "Aşık Veysel" oyununun dünya prömiyeri, Küçük Tiyatro Sahnesi'nde yapıldı.

Osman Nuri Ercan'ın yazdığı ve Aşık Veysel karakterini canlandırdığı oyunun yönetmenliğini ise Alpay Ulusoy üstlendi.

Oyun öncesinde AA muhabirine esere ilişkin bilgi veren Ercan, Aşık Veysel'in Türk halkının bağrına bastığı, ünü dünya ile buluşan evrensel bir değer olduğunu söyledi.

Ercan, "Aşık Veysel, İstiklal Savaşı yıllarında 'Askere gidemedim, üzülüyorum. Arkadaşlarım gibi cepheye gitseydim, vatanım için çarpışsaydım' diyecek kadar güçlü bir vatan aşığı, Atatürk sevdalısı. Karşısındakine hoşgörü ile davranan, gönlü sevgi ile dolu. Nasıl olsa hepimiz dünyanın sonuna geliriz. 'Şu dünyada en güzel şey iyiliktir' diyen, gönlü sevgi dolu bir güzel insan." dedi.

Aşık Veysel için bağlama dersi aldı

Yunus Emre, Karacaoğlan gibi üzerinde araştırmalar yaparak, oyunlaştırdığı başka eserlerinin de olduğunu belirten Ercan, "Araştırdım, uzun süre düşündüm. Önemli bir şahsiyet, dünyaya mal olmuş. En iyisi, en doğrusu nasıl olur diye araştırdım ve sahneye koydum." ifadelerini kullandı.

Oyunun tek perde olduğunu belirten Ercan, Aşık Veysel'i oynamak için bağlama dersi aldığını, oyunda ünlü halk ozanının türkülerini çalarak seslendireceğini söyledi.

Ercan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un seyircilerin sanattan uzak kalmamaları için çok çalıştığını dile getirdi.

"Aşık Veysel bir değil, yüzlerce mum yakmış"

Yönetmen Alpay Ulusoy ise 40 gündür çalıştıklarını, oyunun dekorunu Hakan Dündar, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını ise Yakup Çartık'ın üstlendiğini söyledi.

Ulusoy, "Aşık Veysel'in saf, temiz hayatını sahnelemeye çalıştık. Aşık Veysel bir değil, yüzlerce mum yakmış. Köy enstitülerinde öğrenci yetiştirmiş. Bir arkadaşım var, 'Aşık Veysel'i tanımıyorum' dedi. Yaşını sordum. 37 yaşında olduğunu söyledi. 37 yaşında birisinin Aşık Veysel'i çok iyi tanımaması düşündürücü. Ama biz Devlet Tiyatroları olarak ustalarımızı, ozanlarımızı sahneye taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Aşık Veysel'in kör olması dolayısıyla kendi karanlığının içinde yarattığı aydınlığı sahneye taşımaya çalışıyoruz. Sahne dekorumuz da bu yüzden bembeyaz. Bilinçli olarak tercih ettik. İnşallah seyircilerimiz de izlemeye gelirler, düşüncelerimize ortak olurlar." ifadelerini kullanan Ulusoy, pandemiye rağmen çalışmanın zor olduğunu anlattı.

Aşık Veysel'in hayatı, gölge canlandırma olarak yansıtıldı

Bu arada gölge canlandırma tekniğinin kullanıldığı oyunda, Osman Nuri Ercan Aşık Veysel karakteriyle ünlü halk ozanının türkülerini seslendirdi, şiirlerini okudu ve hayatından, dünyaya bakışından kesitleri aktardı.

Oyunda gölge canlandırmada Uğur Bakır, Cihan Korkmaz, Özlem Millici, Serdar Erpençe rol aldı.

Maske takmak zorunlu

Oyun sırasında maske takmanın zorunlu olduğu Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde, seyirciler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde, ateşleri ölçülerek salona alındı.

El dezenfektanının fuaye alanına yerleştirildiği ve kullanımının zorunlu olduğu sahnelerde, seyirciler birer sıra ve aralıklı oturarak oyunları izledi.

"Sanat faaliyeleri yaşama tutunmamıza vesile oluyor"

Oyunu eşi ile izlemeye gelen Zehra Kumru Yağmurkaya, pandemi döneminde evde çok sıkıldıklarını ve tiyatroyu çok özlediklerini söyledi.

Açıkhava Sahnesi'ndeki oyunları da yaz ayında takip ettiklerini dile getiren Yağmurkaya, salonların açılması ile mutlu olduklarını, önlemler dolayısıyla endişelerinin azaldığını söyledi.

Ailesiyle oyuna gelen Hüseyin Namal, "Devlet Tiyatroları, tüm önlemleri aldığı için geldik. Bir şekilde hayat devam ediyor. Biz de önlemlerimizi aldık. Her şeyden çok memnunuz. Sanatla bağlarımızı koparmamak lazım. Burada olmaktan keyif duyuyoruz. Başta Genel Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Sanat faaliyeleri yaşama tutunmamıza ve bu zorlu süreci beraber atlatmamız için vesile." diye konuştu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi, Akün Sahnesi, Küçük Tiyatro ve Stüdyo Sahne de sanatseverleri ağırlayacak.

Yeni sanat sezonuna sahneleri olan şehirlerde toplam 17 prömiyerle başlayan Devlet Tiyatroları, açık hava mekanlarını kullanmaya devam edecek, az sayıda salonu da kullanıma açacak.

Son Dakika | Devlet Tiyatroları, Aşık Veysel in dünya prömiyeri ile yeni sezonu açtı

Aşık Veysel Şatıroğlu, Devlet Tiyatroları, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 01:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Devlet Tiyatroları, 'Aşık Veysel'in dünya prömiyeri ile yeni sezonu açtı - Son Dakika

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